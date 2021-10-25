У Києві люди побилися у черзі на щеплення

01 ноября 2021, 09:00

У столиці напередодні запровадження червоної зони карантину кількість охочих вакцинуватися і не потрапити під обмеження різко збільшилася. У довгій черзі справа дійшла до бійки. Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

"За кілька годин до запровадження червоної зони люди в центрах вакцинації збожеволіли", - йдеться у повідомленні.

На оприлюднених кадрах видно, що біля входу до центру вакцинації зібралося багато людей, які хотіли отримати щеплення від COVID-19.

При цьому частина людей зібралася біля двох чоловіків на підлозі, які билися. Крім того, поряд дві жінки хапали одна одну за волосся і штовхалися.