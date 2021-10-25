Україна намагається втягнути Росію у силові дії – Лавров

01 ноября 2021, 13:30

Російська сторона бачить спроби влади України створити "провокаційну ситуацію" та втягнути Москву "в силові дії". Про це сказав глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю телеканалу Россия-24, повідомляє ТАСС у понеділок, 1 листопада.

"Повертаючись до України, до нормандського формату: так, загострення є. Спостерігаються спроби створити провокаційну ситуацію, викликати якусь відповідь від "ополчення" і втягнути Росію в якісь силові дії", - сказав Лавров.

За його словами, Москва не уникає зустрічей у нормандському форматі, це Київ "пальцем не поворушив", щоб виконати домовленості, досягнуті на саміті в Парижі у 2019 році.