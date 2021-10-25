У Києві з 1 листопада введено єдиний швидкісний режим

01 ноября 2021, 14:30

У столиці України встановлено єдиний швидкісний режим. З понеділка, 1 листопада, усі водії можуть їздити зі швидкістю не більш ніж 50 км/год. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"У ніч із 31 жовтня на 1 листопада Центр організації дорожнього руху демонтує 90 дорожніх знаків 3.29 Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км/год", - йдеться у повідомленні.

Так, зміни торкнуться семи ділянок вулично-дорожньої мережі столиці:

Набережне шосе,

Придніпровське шосе,

Столичне шосе,

проспект Бажана,

вулиця Саперно-Слобідська та Набережно-Рибальська від Гаванського мосту до вулиці Електриків,

вулиця Шухевича від Північного мосту до вулиці Бальзака.

Обмеження швидкості діятиме до 1 квітня.