У Києві з 1 листопада введено єдиний швидкісний режим

У столиці України встановлено єдиний швидкісний режим. З понеділка, 1 листопада, усі водії можуть їздити зі швидкістю не більш ніж 50 км/год. Про це повідомляє прес-служба КМДА.
"У ніч із 31 жовтня на 1 листопада Центр організації дорожнього руху демонтує 90 дорожніх знаків 3.29 Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км/год", - йдеться у повідомленні.
Так, зміни торкнуться семи ділянок вулично-дорожньої мережі столиці:
Набережне шосе,
Придніпровське шосе,
Столичне шосе,
проспект Бажана,
вулиця Саперно-Слобідська та Набережно-Рибальська від Гаванського мосту до вулиці Електриків,
вулиця Шухевича від Північного мосту до вулиці Бальзака.
Обмеження швидкості діятиме до 1 квітня.