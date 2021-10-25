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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
01 ноября 2021, 14:30

У Києві з 1 листопада введено єдиний швидкісний режим

У столиці України встановлено єдиний швидкісний режим. З понеділка, 1 листопада, усі водії можуть їздити зі швидкістю не більш ніж 50 км/год. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"У ніч із 31 жовтня на 1 листопада Центр організації дорожнього руху демонтує 90 дорожніх знаків 3.29 Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км/год", - йдеться у повідомленні.

Так, зміни торкнуться семи ділянок вулично-дорожньої мережі столиці:

Набережне шосе,

Придніпровське шосе,

Столичне шосе,

проспект Бажана,

вулиця Саперно-Слобідська та Набережно-Рибальська від Гаванського мосту до вулиці Електриків,

вулиця Шухевича від Північного мосту до вулиці Бальзака.

Обмеження швидкості діятиме до 1 квітня.

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