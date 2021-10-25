У поліції назвали причину зупинення авто Киви

01 ноября 2021, 16:00

Патрульні зупинили авто нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви через порушення правил дорожнього руху. Про це в понеділок, 1 листопада, повідомила речник поліції Києва Юлія Гірдвіліс, пише Українська правда.

"Сьогодні у Голосіївському районі на Столичному шосе патрульні поліцейські зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. У ході спілкування з водієм автомобіля було виявлено документ, який, ймовірно, може містити ознаки підробки, тому патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу", - розповіла вона.

Також повідомляється, що копи провели слідчі дії, вилучили документ, а патрульні склали на водія матеріали щодо порушення правил дорожнього руху.

При цьому поліція не уточнила, який документ може мати ознаки підробки.