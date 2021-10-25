Мінкульт перерахував фейки про COVID-вакцинацію

01 ноября 2021, 17:00

Голова Мінкульту Олександр Ткаченко зібрав найпоширеніші фейки про COVID-вакцинацію. Про це він написав у Telegram у понеділок, 1 листопада.

"Ми живемо в електронному світі і величезний масив інформації отримуємо з телебачення або соцмереж. Давайте зізнаємося, хто з вас читав постанови Кабміну "Про встановлення карантину..."? Впевнений - одиниці. Але всі ми бачили в текстах та промовах посилання на ці постанови. Проблема, як ці документи видаються окремими політичними силами та антивакцинаторами. Як вириваються з контексту становища. Або навпаки, офіційні документи, аргументи вчених, статистика взагалі не цитуються, а наводиться антинаукова, пропагандистська інформація", - написав Ткаченко.

За його словами, багато українців вірять фейкам. Найпоширенішими тезами серед антивакцинаторів міністр назвав: "Ефективність вакцини не доведена"; "Незрозумілі наслідки. Краще подивимося, що буде з вакцинованими, а потім самі довакцинуємось"; "Вакцини загрожують здоров'ю та життю, вони неперевірені, Ковішилд - небезпечний"; "Україна не може захистити своїх людей від епідемії, вакцин не вистачає"; "Коронавірус - це всесвітня змова"; "Коронавірус можна вилікувати "часниковою водою", бо її винайшли ташкентські медики".

"Але є віруючі. Не розуміючи, кому вигідний цей потік дезінформації. Кому потрібен розбрат, залякані та неосвічені українці? Відповідь одна - точно не нам самим. Тому ми повинні переконати своїх батьків, рідних, друзів, знайомих, сусідів вакцинуватися. Я розумію, складно переконувати сусідів, що земля кругла. Вони ж її не бачили на власні очі з космосу. Але ми повинні повернути їх із 15 століття, де вони, зважаючи на все, застрягли", - резюмував Ткаченко.