Мешканці Полтави пікетували мерію через відсутність опалення

01 ноября 2021, 16:30

У Полтаві в понеділок, 1 листопада, близько сотні мешканців мікрорайону №109 із плакатами "Вимагаємо тепла в наші будинки!", "Де обіцяне тепло?" пікетували мерію. Про це повідомляє УНІАН.

За словами співорганізатора акції Валерія Горобця, температура у квартирах мікрорайону, де живуть близько п'яти тисяч осіб, не перевищує 15 градусів.

"Обіцяли, що котельня почне працювати 1 листопада. Але цього не сталося..." - розповів Горобець.

Протестувальників запросили в сесійну залу, де вони зустрілися з мером міста Олександром Мамаєм.

Мер розповів, що в лютому розмовляв з головою правління Полтаватеплоенерго і було прийнято рішення добудувати котельню на вулиці Квітучій, яка даватиме тепло цьому мікрорайону.

“Вартість – 70 мільйонів гривень, на умовах співфінансування з обласного і міського бюджетів. Ми вже підготували ці кошти, але будівництво котельні відстрочили на наступний рік. Тому почали ремонтувати котельню на Турбомеханічному заводі. Нам гарантують, що до 1 листопада ця котельня запрацює. Якщо ввечері тепло не дадуть, я разом з вами піду перекривати дорогу", - заявив мер.

Відзначається, що раніше цей мікрорайон опалювали котельнею Полтавського турбомеханічного заводу, але торік підприємство відмовилося це робити через борги за спожиті теплоносії. Частину обладнання котельні вирізали. Тоді місцева влада планувала модернізувати комунальну котельню до нового опалювального сезону, але так і не встигла цього зробити.