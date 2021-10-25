01 ноября 2021, 17:30

Питання протидії поширенню COVID-19 та дотримання карантинних заходів обговорювалися під час селекторної наради під головуванням глави уряду Дениса Шмигаля, повідомляється на сайті Кабміну.

Як наголосили в Міністерстві охорони здоров'я, за минулий тиждень зроблено 1 млн 740 тисяч щеплень проти COVID-19.

"Уряд не вводив локдаун, як під час попередніх спалахів захворювання. Замість закриття ТРЦ або закладів харчування їм дозволено працювати без додаткових обмежень, при повній вакцинації. Це оптимальний баланс для того, щоб уповільнити поширення хвороби і не зупиняти економічну активність у країні. Держава забезпечила можливість кожному безкоштовно щепитися ефективною, перевіреною вакциною", - сказав Денис Шмигаль.

За інформацією МОЗ, минулого тижня було зафіксовано 152 тисячі нових COVID-випадків. З них 93,5% людей - не вакциновані.

Зазначається, що у зазначений період серед 34 тисяч пацієнтів, які потрапили до лікарень, щеплень проти коронавірусу не було у 93,2%.

"Стабілізацію показників відзначили у тих регіонах, які одні з перших увійшли до "червоної" зони. Зокрема, це Херсонська, Запорізька та Донецька області", - заявив голова МОЗ Віктор Ляшко.

Він додав, що минулого тижня після регламентних робіт знову почали функціонувати два заводи з виробництва кисню.

У Національній поліції повідомили, що за минулий тиждень з метою виявлення підробки COVID-документів було проведено 20 обшуків, з них три в медустановах та один у туристичній агенції. За цей період вилучено 170 "липових" міжнародних свідоцтв про вакцинацію та заблоковано два Telegram-канали, також виявлено незаконну діяльність трьох лікарів, понад 60 посередників та 20 медичних працівників, які представляють 13 медичних установ, та 40 веб-ресурсів.

Відкрито понад 90 кримінальних проваджень за фактом підробки COVID-документів, 55 проваджень - за матеріалами Держприкордонслужби.

Усього розпочато 1065 кримінальних проваджень, з яких 80 стосовно працівників медустанов та 35 щодо працівників турагентств.

За підсумками наради на закупівлю кисневих станцій виділено додатково 400 млн гривень. А Мінекономіки, Держпродслужбі та Нацполіції доручено активізувати контроль за дотриманням перевірки COVID-сертифікатів у ТРЦ та закладах громадського харчування у "червоних" областях.