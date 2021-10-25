01 ноября 2021, 18:00 План вакцинації у жовтні виконано на 58% Національний план вакцинації від коронавірусу в жовтні був виконаний на 58,2%, свідчать дані МОЗ. Так, планувалося зробити 8,5 млн щеплень, а було зроблено 4,948 млн щеплень. У вересні план вакцинації було виконано на 42,6% (3,508 млн щеплень за плану 8,231 млн), у серпні - на 60,7% (3,644 млн щеплень за плану 6 млн), у липні - на 54,2% (2,918 млн щеплень за плану 5,38 млн), у червні – на 27% (1,515 млн щеплень за плану 5,652 млн), у травні – на 7% (0,409 млн щеплень за плану 5,652 млн), у квітні – на 19% (0,504 млн щеплень за плану 2,66 млн). На початок листопада однією дозою вакцини від коронавірусу щеплено 10 245 773 особи, двома дозами – 7 449 818 осіб. Твитнуть Загрузка... Загрузка...