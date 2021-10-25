В Україні різко скоротився приріст випадків COVID

Минулої доби в Україні виявили 13 936 нових випадків коронавірусу, померли майже 300 осіб. Про це у понеділок, 1 листопада, повідомляє прес-служба МОЗ.
Минулої доби в Україні виявили 13 936 нових випадків коронавірусу, померли майже 300 осіб. Про це у понеділок, 1 листопада, повідомляє прес-служба МОЗ.
Статистика за добу:
Нових випадків - 13 936,
Госпіталізацій - 3 828,
Смертей - 298,
Одужань - 5 885.
Протестували:
методом ПЛР - 29 021 особу,
методом ІФА - 7648,
експрес-тестами - 26 674.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 2 936 238 осіб,
одужали - 2 442 098 осіб,
летальних наслідків - 68 027.
Кількість захворювань у регіонах на добу:
Київ – 495 випадків;
Вінницька область – 298 випадків;
Волинська область – 397 випадків;
Дніпропетровська область – 867 випадків;
Донецька область – 322 випадки;
Житомирська область – 827 випадків;
Закарпатська область – 118 випадків;
Запорізька область – 895 випадків;
Івано-Франківська область – 344 випадки;
Київська область – 396 випадків;
Кіровоградська область – 74 випадки;
Луганська область – 110 випадків;
Львівська область – 1166 випадків;
Миколаївська область – 864 випадки;
Одеська область – 1281 випадок;
Полтавська область – 259 випадків;
Рівненська область – 455 випадків;
Сумська область – 573 випадки;
Тернопільська область – 398 випадків;
Харківська область – 1227 випадків;
Херсонська область – 828 випадків;
Хмельницька область – 693 випадки;
Черкаська область – 270 випадків;
Чернівецька область – 424 випадки;
Чернігівська область – 355 випадків.