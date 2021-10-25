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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
01 ноября 2021, 09:30

В Україні різко скоротився приріст випадків COVID

Минулої доби в Україні виявили 13 936 нових випадків коронавірусу, померли майже 300 осіб. Про це у понеділок, 1 листопада, повідомляє прес-служба МОЗ.

Минулої доби в Україні виявили 13 936 нових випадків коронавірусу, померли майже 300 осіб. Про це у понеділок, 1 листопада, повідомляє прес-служба МОЗ.

Статистика за добу:

Нових випадків - 13 936,

Госпіталізацій - 3 828,

Смертей - 298,

Одужань - 5 885.

Протестували:

методом ПЛР - 29 021 особу,

методом ІФА - 7648,

експрес-тестами - 26 674.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 2 936 238 осіб,

одужали - 2 442 098 осіб,

летальних наслідків - 68 027.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

Київ – 495 випадків;

Вінницька область – 298 випадків;

Волинська область – 397 випадків;

Дніпропетровська область – 867 випадків;

Донецька область – 322 випадки;

Житомирська область – 827 випадків;

Закарпатська область – 118 випадків;

Запорізька область – 895 випадків;

Івано-Франківська область – 344 випадки;

Київська область – 396 випадків;

Кіровоградська область – 74 випадки;

Луганська область – 110 випадків;

Львівська область – 1166 випадків;

Миколаївська область – 864 випадки;

Одеська область – 1281 випадок;

Полтавська область – 259 випадків;

Рівненська область – 455 випадків;

Сумська область – 573 випадки;

Тернопільська область – 398 випадків;

Харківська область – 1227 випадків;

Херсонська область – 828 випадків;

Хмельницька область – 693 випадки;

Черкаська область – 270 випадків;

Чернівецька область – 424 випадки;

Чернігівська область – 355 випадків.

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