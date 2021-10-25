01 ноября 2021, 09:30 В Україні різко скоротився приріст випадків COVID Минулої доби в Україні виявили 13 936 нових випадків коронавірусу, померли майже 300 осіб. Про це у понеділок, 1 листопада, повідомляє прес-служба МОЗ. Минулої доби в Україні виявили 13 936 нових випадків коронавірусу, померли майже 300 осіб. Про це у понеділок, 1 листопада, повідомляє прес-служба МОЗ. Статистика за добу: Нових випадків - 13 936, Госпіталізацій - 3 828, Смертей - 298, Одужань - 5 885. Протестували: методом ПЛР - 29 021 особу, методом ІФА - 7648, експрес-тестами - 26 674. За весь час пандемії в Україні: захворіли - 2 936 238 осіб, одужали - 2 442 098 осіб, летальних наслідків - 68 027. Кількість захворювань у регіонах на добу: Київ – 495 випадків; Вінницька область – 298 випадків; Волинська область – 397 випадків; Дніпропетровська область – 867 випадків; Донецька область – 322 випадки; Житомирська область – 827 випадків; Закарпатська область – 118 випадків; Запорізька область – 895 випадків; Івано-Франківська область – 344 випадки; Київська область – 396 випадків; Кіровоградська область – 74 випадки; Луганська область – 110 випадків; Львівська область – 1166 випадків; Миколаївська область – 864 випадки; Одеська область – 1281 випадок; Полтавська область – 259 випадків; Рівненська область – 455 випадків; Сумська область – 573 випадки; Тернопільська область – 398 випадків; Харківська область – 1227 випадків; Херсонська область – 828 випадків; Хмельницька область – 693 випадки; Черкаська область – 270 випадків; Чернівецька область – 424 випадки; Чернігівська область – 355 випадків. Твитнуть Загрузка... Загрузка...