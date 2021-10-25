Загострення на Донбасі: 14 обстрілів, поранений боєць

01 ноября 2021, 10:00

Минулої доби сепаратисти на Донбасі 14 разів порушили режим тиші, один український військовий отримав бойову травму. З початку поточної доби дотримується режим тиші. Про це у понеділок, 1 листопада, повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Зазначається, що із 14 порушень режиму припинення вогню чотири були із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав бойову травму. Військовий перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - повідомляється в ранковому зведенні штабу.

За інформацією українських військових, противник за добу відкривав вогонь із гранатометів різних систем, мінометів калібру 82-мм та 120-мм, великокаліберних кулеметів, протитанкових ракетних комплексів та стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

У штабі також зазначили, що станом на 7:00, 1 листопада, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.