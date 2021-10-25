В Україні помер відомий дитячий письменник

01 ноября 2021, 11:00

У Одесі помер відомий український дитячий письменник, лауреат Національної премії України ім. Т.Г.Шевченка, автор численних пригодницьких повістей для дітей та підлітків Володимир Рутківський. Про це у неділю, 31 жовтня, повідомляє Буквоїд.

За їхньою інформацією, 84-річний письменник помер після тяжкої хвороби.

Він проживав в Одесі та до останнього писав твори для дітей.

Рутківський народився на Черкащині 1937 року, він пов'язав своє життя з Одесою. Навчався у місцевому політехнічному інституті, після закінчення якого працював на Одеському суперфосфатному заводі. Публікуватися почав у 1959 році. Закінчив Вищі літературні курси Літературного інституту ім. Максима Горького.

Надалі почав працювати в новинах, зокрема кореспондентом одеських газет Січень та Трибуна студента (у 1967-1968 роках). Пізніше став редактором Одеського обласного радіо (1968-1973), а згодом штатним сценаристом Одеської кіностудії (1978-1979). У 1981 став інженером Одеського заводу "Мікрон" і пропрацював там до 1984 року. 1991 року став завідувачем відділу одеської обласної газети "Одеські вісті" і пропрацював там до 2001 року.

У 1966 році вийшла його перша збірка віршів "Краплі сонця".

Однак в Україні Рутківський став відомим уже за часів незалежності. Визнання читачів йому принесла, зокрема, пригодницька тетралогія "Джури".

Із 2013 року Рутківський очолював журі створеного 2013 року одеського літературного конкурсу "Корнійчуківська премія".

Автор збірок віршів "Краплі сонця" (1966), "Плоти" (1968), "Повітря на двох" (1973), "Відкрийте вікно Богдана" (1974), "Рівновага" (1976), "Знак глибини" (1987), "Вереснева зоря" (1989).

Його історичний роман "Вартова застава" удостоєний премії ім. Трублаїні та премії Кабінету міністрів ім. Лесі Українки; історична епопея "Сині Води" стала "Книгою року-2011" за версією "ВВС", повість "Потерчата" очолила список найкращих книг України останнього десятиліття, казкова повість "Гості на мітлі" увійшла до списку найкращих творів світової літератури для дітей.

У 2018 році за книгу "Гості на мітлі" Рутківського було включено до Почесного списку Андерсена.