Зеленський прибув до Великої Британії для участі у Конференції ООН

Президент України Володимир Зеленський прибув до Британії для участі у Конференції ООН щодо зміни клімату COP26. Про це у неділю, 31 жовтня, повідомляє прес-служба Офісу президента.
"Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою прибув до Великої Британії для участі у Конференції ООН зі зміни клімату COP26, яка відбудеться у місті Глазго", - йдеться у повідомленні.
При цьому наголошується, що виступ українського президента на Конференції ООН відбудеться у понеділок, 1 листопада.
Також Зеленський у рамках COP26 проведе зустрічі із лідерами інших країн.
Відомо, що 26 Конференція сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP26), участь у роботі якої візьмуть понад 100 глав держав і урядів з усього світу, відкрилася в неділю в Глазго - найбільшому місті Шотландії.
Президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та багато інших лідерів прилетять до Глазго з Риму, де зараз відбувається саміт Групи двадцяти (G20).