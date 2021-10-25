Зеленський прибув до Великої Британії для участі у Конференції ООН

01 ноября 2021, 11:30

Президент України Володимир Зеленський прибув до Британії для участі у Конференції ООН щодо зміни клімату COP26. Про це у неділю, 31 жовтня, повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою прибув до Великої Британії для участі у Конференції ООН зі зміни клімату COP26, яка відбудеться у місті Глазго", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що виступ українського президента на Конференції ООН відбудеться у понеділок, 1 листопада.

Також Зеленський у рамках COP26 проведе зустрічі із лідерами інших країн.

Відомо, що 26 Конференція сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP26), участь у роботі якої візьмуть понад 100 глав держав і урядів з усього світу, відкрилася в неділю в Глазго - найбільшому місті Шотландії.

Президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та багато інших лідерів прилетять до Глазго з Риму, де зараз відбувається саміт Групи двадцяти (G20).