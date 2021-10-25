Крим тридцять разів поспіль оновив антирекорд щодо коронавірусу

01 ноября 2021, 12:00

В анексованому Криму за минулу добу кількість нових виявлених випадків зараження коронавірусом COVID-19 перевищила 720 уперше з початку пандемії. Про це повідомляє так зване "МОЗ" у понеділок, 1 листопада.

"За 31 жовтня на території Республіки Крим зареєстровано 725 випадків нової коронавірусної інфекції", - йдеться у повідомленні.

Антирекорд у Криму оновився 30 разів поспіль із 2 жовтня. Загалом діагноз COVID-19 був підтверджений на півострові у понад 97 тис. осіб, понад 3 тис. пацієнтів померли (+17 за добу). При цьому одужали 84 392 особи (+699 за добу). Щепилися близько половини кримчан від планового показника.