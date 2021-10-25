У Києві кількість хворих на COVID вдвічі більша за кількість видужалих

01 ноября 2021, 12:30

У Києві минулої доби виявили майже півтисячі випадків коронавірусу, 39 людей померли. Про це у понеділок, 1 листопада, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"495 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 39 летальних випадків від вірусу: 20 жінок від 38 до 89 років і 19 чоловіків від 46 до 86 років".

Крім того, за день госпіталізували 88 хворих на коронавірус та 235 осіб з підозрою та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (122), Дніпровському (115) та Святошинському (88) районах.

Усього з початку пандемії у столиці 259 797 випадків коронавірусу, померли 6 208 хворих, подолали вірус 229 446 жителів столиці, з них 246 минулої доби.