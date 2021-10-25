Зеленський звернувся до багатих країн через зміни клімату

01 ноября 2021, 13:00

Президент Володимир Зеленський закликав багаті країни допомагати тим, хто розвивається у забезпеченні зеленої модернізації економіки. Про це йдеться у його колонці для проекту Green Deal, повідомляє Інтерфакс-Україна в понеділок, 1 листопада.

"Це не просто моральний обов'язок багатих країн - допомогти країнам, що розвиваються, у забезпеченні зеленої модернізації економік. Це частина глобальної технології порятунку. Ми здатні зупинити катастрофічні кліматичні зміни, якщо всі, від кого це залежить, будуть сумлінними. Утримати глобальне потепління в межах не вище півтора градусів Цельсія - цілком реально. Кліматична нейтральність - це також реально. Але лише за умови, що держави світу будуть йти до цього скоординовано та відповідально", - сказав Зеленський.

За його словами, кліматична конференція в Глазго є "одними з найважливіших зборів цього року".

"Якщо не вдасться знизити темп кліматичних змін, то після 2030 року соціальні та економічні втрати будуть настільки значними, що ми це просто навіть ще не уявляємо. Ніхто у світі не здатний закритися від цієї загрози у своїх національних кордонах. І ніхто не зможе обіграти клімат за рахунок політиканства", - додав Зеленський.

Водночас він наголосив, що Україна вітає Декларацію лідерів про користування лісами та землею, ініційовану Великобританією.

"Відновлення та захист лісів мають бути безумовним пріоритетом. Україна вже розпочала цю роботу, і за 10 років площа лісів у нашій країні зросте на 10 мільйонів гектарів", - запевнив президент.

"Інший важливий крок, який можна погодити саме зараз у Глазго і який ми підтримуємо, - глобальна ініціатива для зменшення викидів метану. Це один із найнебезпечніших парникових газів, і наукових досліджень на підтвердження цього достатньо. Так, треба враховувати реальні економічні обставини кожної країни і шукати такий шлях для реалізації спільних цілей, який сприйматиметься і підтримуватиметься суспільствами. Але клімат не може просто зачекати - потрібні дії", - наголосив Зеленський.

Нарешті, він сказав, що Україна щороку готується до дедалі більш руйнівних повеней, опрацьовує необхідні кроки боротьби з опустелюванням.

"Держава та бізнес витрачають дедалі більше ресурсів для адаптації до кліматичних змін - насамперед аграрному сектору, щоб забезпечити продовольчу безпеку нашого суспільства", - резюмував Зеленський.