На Донбасі вночі загинув військовий

02 ноября 2021, 09:00

На Донбасі з початку цієї доби зафіксовано один обстріл у районі Павлополя, в якому загинув військовослужбовець. Про це у вівторок, 2 листопада, повідомляє прес-центр штабу ООС.

"По наших позиціях у напрямку Павлополя противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби сепаратисти 11 разів порушили режим припинення вогню, два з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу Новолуганського ворог вісім разів обстрілював позиції наших захисників, застосовуючи міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Неподалік Світлодарська та Водяного, російські найманці задіяли гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Біля Авдіївки окупанти вели вогонь із мінометів калібру 82 мм.

У штабі повідомили, що на збройні провокації українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, і змусили ворога припинити вогневу активність.