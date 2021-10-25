РФ та США півроку ведуть таємні переговори

02 ноября 2021, 13:30

США та Росія останні півроку ведуть активні, але непублічні переговори. Про це у неділю, 31 жовтня, повідомило американське видання New York Times.

Зазначається, що початок таємного переговорного процесу було покладено на червневому саміті президентів обох країн Джо Байдена та Володимира Путіна, який відбувся у Женеві.

З того часу високопоставлені представники адміністрації Байдена тричі літали до Москви на переговори, але, крім цього, низка зустрічей відбулася на нейтральній території - у Фінляндії та Швейцарії.

Продовжується серйозна розмова з контролю над озброєнням, найглибша за останні роки. Головна радниця Білого дому з питань кібербезпеки Енн Нойбергер провела серію негласних, віртуальних зустрічей зі своїм кремлівським колегою. Кілька тижнів тому - після тривалих дебатів в американському розвідувальному співтоваристві - Сполучені Штати передали імена та інші подробиці про кількох хакерів, які активно атакують Америку. Тепер, за словами одного чиновника, США чекають, чи приведе ця інформація до арештів, щоб перевірити серйозність заяв Путіна про сприяння боротьбі з поширенням вірусів-вимагачів та іншими кіберзлочинами", - пише газета.

Ці таємні переговори поки що були малозмістовними, але, за словами офіційних осіб, вони не дають напруженості між країнами вийти з-під контролю.

Так вважають не лише у США, а й у Росії, зазначає New York Times.

"Важливо, що Байден розуміє, що йому не вдасться змінити Росію. Росія така, якою є", - цитує видання кремлівського радника Федора Лук'янова.

"Для Білого дому ці переговори є спробою запобігти геополітичним несподіванкам, які можуть зашкодити пріоритетам містера Байдена - конкуренції з Китаєм і внутрішньодержавному порядку денному, який зіштовхується з безліччю проблем", - пише NYT.

Водночас для Путіна, за даними видання, переговори з найбагатшою і найпотужнішою державою світу - це можливість продемонструвати глобальний вплив Росії та підвищити свій внутрішній імідж як гаранта стабільності.