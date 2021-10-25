У Запоріжжі посилюють карантин

02 ноября 2021, 14:00

У Запоріжжі з понеділка, 1 листопада, проїзд у громадському транспорті став доступним лише тим українцям, хто має сертифікат про вакцинацію, ПЛР-тест або довідку про одужання від COVID-19. Про це повідомляє прес-служба Запорізької міськради.

Зазначається, що відповідне рішення вчора, 31 жовтня, ухвалила місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"З 1 листопада у Запоріжжі проїзд у міському громадському транспорті буде доступний лише тим пасажирам, які матимуть сертифікат про щеплення однією або двома дозами вакцини, негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген, або довідку про одужання від COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що додаткові карантинні обмеження не стосуються дітей та підлітків віком до 18 років.

У відомстві додали, що дотримання протиепідемічних обмежень у громадському транспорті контролюватиметься загальними мобільними групами.