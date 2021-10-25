02 ноября 2021, 14:30

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних економічних санкцій щодо громадян, причетних до організації та проведення "виборів" в анексованому Криму. Відповідні укази опубліковано на сайті президента.

"Згідно зі статтею 107 Конституції України, ухвалюю ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 15 жовтня 2021 року Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (додається)", - йдеться в повідомленні.