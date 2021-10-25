Суд обрав запобіжний захід для Медведчука

02 ноября 2021, 15:00

Печерський районний суд міста Києва обрав нардепу, голові політради партії Опозиційна платформа - За життя Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань у справі про держзраду. Про це стало відомо у вівторок, 2 листопада.

На особистих зобов'язаннях для підозрюваного наполягали прокурори. Зокрема, вони вимагали покласти на Медведчука такі зобов'язання:

прибувати на кожну вимогу органу досудового розслідування, прокурора чи суду;

не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватись від спілкування з підозрюваними, свідками відповідно до списку, визначеного слідчим або прокурором;

здати до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд з України та в'їзд до України;

носити електронний засіб контролю.

Суд після повернення з нарадчої кімнати задовольнив клопотання прокуратури. Медведчук перебуватиме під особистим зобов'язанням до 31 грудня.

При цьому домашній арешт як запобіжний захід зберігається для Віктора Медведчука у зв'язку з іншим кримінальним провадженням, в якому він фігурує як підозрюваний.