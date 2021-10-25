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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Политика
02 ноября 2021, 15:00

Суд обрав запобіжний захід для Медведчука

Печерський районний суд міста Києва обрав нардепу, голові політради партії Опозиційна платформа - За життя Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань у справі про держзраду. Про це стало відомо у вівторок, 2 листопада.

На особистих зобов'язаннях для підозрюваного наполягали прокурори. Зокрема, вони вимагали покласти на Медведчука такі зобов'язання:

  • прибувати на кожну вимогу органу досудового розслідування, прокурора чи суду;
  • не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду;
  • повідомляти слідчого, прокурора або суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
  • утримуватись від спілкування з підозрюваними, свідками відповідно до списку, визначеного слідчим або прокурором;
  • здати до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд з України та в'їзд до України;
  • носити електронний засіб контролю.

Суд після повернення з нарадчої кімнати задовольнив клопотання прокуратури. Медведчук перебуватиме під особистим зобов'язанням до 31 грудня.

При цьому домашній арешт як запобіжний захід зберігається для Віктора Медведчука у зв'язку з іншим кримінальним провадженням, в якому він фігурує як підозрюваний.

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