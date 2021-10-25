У Південному Судані розбився літак із росіянами

02 ноября 2021, 15:30

На борту літака місцевої авіакомпанії вантажоперевезень Optimum Aviation перебували двоє громадян Росії.

Вантажний літак Ан-26 зазнав аварії під час зльоту в міжнародному аеропорту Джуби в Південному Судані. Про це повідомляє Associated Press у вівторок, 2 листопада.

Вказано, що літак, який належав місцевій авіакомпанії вантажоперевезень Optimum Aviation, мав вилетіти з Джуби до Мабана. Він перевозив різні вантажі, зокрема паливо.

На борту літака перебували двоє громадян Росії та ще троє - Південного Судану.

Причину аварії наразі не встановлено. Розпочато розслідування обставин авіакатастрофи.