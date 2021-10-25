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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Политика
02 ноября 2021, 16:00

Путін відреагував на Bayraktar на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін заявив, що необхідно проаналізувати ситуацію з безпілотниками "поряд із кордонами Росії". Про це повідомляє РИА Новости у вівторок, 2 листопада.

За словами Путіна, військові РФ навчилися ефективно відбивати атаки, при яких застосовуються безпілотники.

"Ми дуже добре знаємо, як вона [безпілотна авіація] себе зарекомендувала у збройних конфліктах останніх років, наскільки ефективна і наскільки може бути небезпечною для нас, маючи на увазі те, що ми спостерігали в Сирії - атаки терористів за допомогою безпілотних апаратів", - стверджує Путін.

Він додав, що на озброєнні російської армії перебуває понад дві тисячі безпілотників.

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