Путін відреагував на Bayraktar на Донбасі

02 ноября 2021, 16:00

Президент РФ Володимир Путін заявив, що необхідно проаналізувати ситуацію з безпілотниками "поряд із кордонами Росії". Про це повідомляє РИА Новости у вівторок, 2 листопада.

За словами Путіна, військові РФ навчилися ефективно відбивати атаки, при яких застосовуються безпілотники.

"Ми дуже добре знаємо, як вона [безпілотна авіація] себе зарекомендувала у збройних конфліктах останніх років, наскільки ефективна і наскільки може бути небезпечною для нас, маючи на увазі те, що ми спостерігали в Сирії - атаки терористів за допомогою безпілотних апаратів", - стверджує Путін.

Він додав, що на озброєнні російської армії перебуває понад дві тисячі безпілотників.