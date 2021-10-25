В РНБО прокоментували знімки військ РФ біля кордону

02 ноября 2021, 16:30

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов назвав дезінформацією повідомлення західних ЗМІ про стягування російських військ до кордону з Україною. Про це він сказав у вівторок, 2 листопада, у коментарі Радіо Свобода.

"Йде свідома дезінформація всього суспільства. Скажімо так - те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності. На сьогоднішній день це не відповідає дійсності. Ми спостерігаємо за всіма процесами, це дезінформація, і нам незрозуміло, для чого вони це роблять", - заявив Данілов.

Він також прокоментував опубліковані сьогодні знімки із супутників, на яких відображено скупчення бронетанкових підрозділів. Данілов відзначив, що вся ця техніка стояла там і раніше.

"Нехай вони покажуть фотографії, які були там місяць тому, два тижні тому – ви побачите одні й ті самі фотографії", - наголосив Данілов, але водночас не виключив, що надалі ситуація може змінитися.