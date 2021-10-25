З початку року до журналістів застосували силу 59 разів - НСЖУ

02 ноября 2021, 11:00

З початку року до українських журналістів під час виконання ними журналістської діяльності застосували силу 59 разів. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко на громадських слуханнях з питань захисту прав журналістів, пише Укрінформ.

"За 10 місяців нами зафіксовано 59 інцидентів застосування сили до журналістів при виконанні журналістської діяльності. Фактично ми говоримо про те, що в Україні кожні п'ять днів відбувається якийсь інцидент із застосуванням сили до журналістів. Це побиття, це спалені машини, це пошкоджена апаратура", - сказав Томіленко.

Ситуацію він назвав тривожною, додавши, що такі випадки зафіксовані і в інших країнах.

Так, наприклад, з'явилися онлайн-погрози, за якими вже йде фізичне переслідування.

"Онлайн-атаки переходять у реальне життя. І дослідження жінок-журналісток показують, що у 20 випадках фізичних атак є прямий зв'язок із попередніми онлайн-погрозами, які раніше журналісти отримали", - зазначив Томіленко.