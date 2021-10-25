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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Экономика
02 ноября 2021, 09:30

Україна почала виготовляти боєприпаси для гранатометів

Держкоцерн Укроборонпром презентував у понеділок, 1 листопада, боєприпас для підствольного гранатомета ВОГ-17В українського виробництва. Про це повідомила прес-служба Спеціального конструкторського бюро Вектор-В у Facebook.

Таким чином, в Україні було запущено перше із часів проголошення незалежності серійне виробництво засобів ближнього бою.

"Незважаючи на пандемію, нам вдалося повністю розробити український боєприпас, який вперше за історію незалежної України витримав повний цикл державних випробувань", - йдеться в повідомленні.

Гранати для автоматичного та підствольного гранатометів розробили фахівці бюро. Робота тривала близько двох років.

У компанії зазначили, що передані для серійного виробництва постріли ВОГ-17В дозволять вирішити нагальну потребу української армії у боєприпасах для автоматичних гранатометів, яка зараз забезпечується за рахунок імпорту.

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