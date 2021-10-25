Шмигаль: Відключень газу та електроенергії не буде

02 ноября 2021, 18:00

Цього опалювального сезону відключень електрики та газу в Україні не буде, пообіцяв прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до Запоріжжя у вівторок, 2 листопада.

"Жодних відключень газу та електроенергії у нас не передбачається. Ми вже зазначали, що ми урядовим рішенням заборонили відключення споживачів, і бюджетних, і приватних від газопостачання", - сказав він.

Прем'єр упевнений, що опалювальний сезон в Україні не буде зірвано.

"Що стосується ціни на електроенергію. Тариф на електроенергію для населення в Україні встановлено: протягом цього року і наступного він буде 1,44 гривні для людей, які споживають до 250 кВт та 1,68 гривні для тих, хто споживає більше. Що стосується цін на ринку електроенергії, а це не стосується населення, це стосується бізнесу, то там ціна може вагатися. Це ринок і тут треба сказати, що в Україні ціна на електроенергію нижча, ніж у Європі. У жовтні в Україні ціни на електроенергію для промисловості були на 25% нижчі, ніж у Польщі, і більш ніж удвічі нижчі за ціни в Румунії та Угорщині", - заявив Шмигаль.

Він додав, що в цьому опалювальному сезоні працюватимуть 14 з 15 енергоблоків електростанцій за схемою 13+1. "Фактично ми розуміємо, що електроенергією всі споживачі будуть спокійно безперервно забезпечені", - запевнив Шмигаль.