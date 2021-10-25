Озвучено терміни локдауну у Києві

02 ноября 2021, 10:00

Обмеження, характерні для "червоної" зони карантину, запровадженого через епідемію коронавірусу, діятимуть у Києві не менше місяця. Такі терміни назвав міський голова столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу Україна 24 у понеділок, 1 листопада.

"Усе залежить від динаміки захворюваності, від заповненості ліжок у лікарнях. Але попередньо фахівці кажуть, що дуже складний період може зайняти щонайменше місяць", - сказав голова міськради.

При цьому мер наголосив, що місто поки не досягло піку захворюваності, і закликало жителів столиці дотримуватися ключових правил безпеки і вакцинуватися.

Якщо через два-три тижні кількість нових випадків зараження і рівень госпіталізацій знизиться, і місто підійде до критеріїв "помаранчевої" зони, то столична комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про послаблення деяких обмежень, запевнив Кличко.