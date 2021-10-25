У МОЗ пояснили, як щепленим за кордоном українцям отримати COVID-паспорт

02 ноября 2021, 10:30

Громадяни України, які вакцинувалися від коронавірусу за межами своєї країни, можуть отримати свідоцтво про імунізацію у сімейного лікаря. Про це у понеділок, 1 листопада, повідомила прес-служба МОЗ у Facebook.

У відомстві пояснили, як це зробити:

звернутися до сімейного лікаря або в будь-який пункт щеплення;

пред'явити лікареві офіційно засвідчену довідку, що підтверджує факт отримання однієї або двох доз вакцини, зроблених за межами України;

на підставі цієї довідки він вносить медичний запис до електронної системи охорони здоров'я (з позначкою про дані, внесені на основі вторинного джерела);

лікар роздруковує паперове Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (якщо було зроблено два щеплення).

При цьому у МОЗ попередили, що у разі відсутності згаданої довідки отримати COVID-сертифікат можливості не буде, а видане свідоцтво щеплені за кордоном українці поки що не зможуть згенерувати у додатку Дія.