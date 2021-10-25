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25 октября 2021
Ефір із Сергієм Гайдаєм перенесено з технічних причин.
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Вторник, 2 ноября 2021
16:00
Путін відреагував на Bayraktar на Донбасі
15:30
У Південному Судані розбився літак із росіянами
15:00
Суд обрав запобіжний захід для Медведчука
14:30
Зеленський ввів санкції РНБО за "вибори" в Криму
14:00
У Запоріжжі посилюють карантин
13:30
РФ та США півроку ведуть таємні переговори
13:00
Обери свободу: презентація проекту
12:30
План вакцинації у жовтні виконано на 58%
12:00
Активісти долучились до висадки дубів на Луганщині
11:30
Парад зомбі 2021 до Хелловіну: новини зі столиці
11:00
Прокуратор та адмірал: очільник області Гайдай два роки на посаді. Надбання та плани
10:30
У МОЗ пояснили, як щепленим за кордоном українцям отримати COVID-паспорт
10:00
Озвучено терміни локдауну у Києві
09:30
Україна почала виготовляти боєприпаси для гранатометів
09:00
На Донбасі вночі загинув військовий
Понедельник, 1 ноября 2021
18:00
План вакцинації у жовтні виконано на 58%
17:30
У "червоних" областях перевірки COVID-сертифікатів посилять - Шмигаль
17:00
Мінкульт перерахував фейки про COVID-вакцинацію
16:30
Мешканці Полтави пікетували мерію через відсутність опалення
16:00
У поліції назвали причину зупинення авто Киви
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
02 ноября 2021, 12:00
Активісти долучились до висадки дубів на Луганщині
Подробиці в сюжеті.
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