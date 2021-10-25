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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
02 ноября 2021, 12:30

План вакцинації у жовтні виконано на 58%

Національний план вакцинації від коронавірусу в жовтні був виконаний на 58,2%, свідчать дані МОЗ.

Так, планувалося зробити 8,5 млн щеплень, а було зроблено 4,948 млн щеплень.

У вересні план вакцинації було виконано на 42,6% (3,508 млн щеплень за плану 8,231 млн), у серпні - на 60,7% (3,644 млн щеплень за плану 6 млн), у липні - на 54,2% (2,918 млн щеплень за плану 5,38 млн), у червні – на 27% (1,515 млн щеплень за плану 5,652 млн), у травні – на 7% (0,409 млн щеплень за плану 5,652 млн), у квітні – на 19% (0,504 млн щеплень за плану 2,66 млн).

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