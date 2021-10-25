Напад на журналістів в Укрексімбанку: справу передали в суд

03 ноября 2021, 09:00

Прокуратура направила в суд обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, яких підозрюють у перешкоджанні професійній діяльності журналістів програми Схеми. Про це у вівторок, 2 листопада, повідомляє Офіс генпрокурора.

Розслідування підтвердило, що керівництво банку під час інтерв'ю розпорядилося відібрати в журналістів камери, знищити відеозаписи інтерв'ю та заборонити зйомку.

"Колишньому голові правління та прес-секретарю інкримінують незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користувався у зв'язку зі своєю професійною діяльністю, та вплив на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків (ч.1, 3 ст.171 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

Там також відзначили, що двом іншим співробітникам банку – керівнику Департаменту банківської безпеки і начальнику управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони банку - інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів і умисне вчинення насильницьких дій, які спричинили фізичний біль, але не спричинили тілесних ушкоджень (ч.1, 3 ст.171, ч.1 ст.126 КК України).