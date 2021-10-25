У додатку Дія стався масштабний збій

03 ноября 2021, 13:30

У мобільному додатку Дія у вівторок, 2 листопада, відбувся масштабний збій. У деяких користувачів із програми зникли всі документи, крім паспорта та ідентифікаційного коду. Про це повідомляє ТСН.

"У зв'язку з погіршенням "ковідної" ситуації та переходом багатьох областей України в "червону" зону збільшилося навантаження на реєстри. Як наслідок, сервіси у додатку можуть працювати повільно. У тому числі і СOVID-сертифікати", - зазначила представник Мінцифри Олеся Діденко.

Користувачі повідомляли, що не можуть авторизуватися та згенерувати COVID-сертифікати. У деяких користувачів із програми зникли всі документи, крім паспорта та ідентифікаційного коду.

Також були скарги користувачів, що не зчитувався QR-код із паперового сертифікату, роздрукованого з порталу Дія.

У службі підтримки інформацію про збій підтвердили та повідомили, що виникли технічні проблеми. Наразі роботу програми відновлено.