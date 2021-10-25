Верховна Рада звільнила міністра оборони Тарана

03 ноября 2021, 14:00

Верховна Рада звільнила з посади міністра оборони Андрія Тарана. Про це стало відомо під час сесійного засідання у середу, 3 листопада. За відставку проголосував 341 народний депутат.

Очікується, що на його місце буде призначено Олексія Резнікова, який напередодні подав у відставку з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Сам Андрій Таран 2 листопада подав заяву про відставку. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як відомо, Таран був призначений міністром оборони у березні 2020 року, коли Кабмін Дениса Шмигаля змінив уряд Олексія Гончарука.