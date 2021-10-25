Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Конференции
Персона
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Политика
03 ноября 2021, 14:00

Верховна Рада звільнила міністра оборони Тарана

Верховна Рада звільнила з посади міністра оборони Андрія Тарана. Про це стало відомо під час сесійного засідання у середу, 3 листопада. За відставку проголосував 341 народний депутат.

Очікується, що на його місце буде призначено Олексія Резнікова, який напередодні подав у відставку з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Сам Андрій Таран 2 листопада подав заяву про відставку. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як відомо, Таран був призначений міністром оборони у березні 2020 року, коли Кабмін Дениса Шмигаля змінив уряд Олексія Гончарука.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: