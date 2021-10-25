Названо основні фейки антивакцинаторів

03 ноября 2021, 14:30

Протягом 2020 року в українських соцмережах було зафіксовано понад 250 тисяч фейкових повідомлень про коронавірус. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, посилаючись на дані дослідження ПРООН та ЮНІСЕФ.

"У світлі протестів антивакцинаторів хочу сказати таке: смертність від коронавірусу в Україні вражає негативною статистикою. І вакцинація – це чи не найдостойніший спосіб того, щоб не стати цифрою цієї статистики. Підроблений сертифікат не врятує", - наголосив міністр.

Він продовжив спростовувати фейки про коронавірус, що розповсюджуються в соцмережах.

"Проблема в тому, що дуже багато українців цим фейкам вірить. Зібрав для вас найпоширеніші тези серед антивакцинаторів. А ви самі розгляньте та вдумливо подивіться на них крізь призму критичного мислення. Підказую. За даними Оксфордського інституту інтернету, за 92% дезінформації про COVID-19 відповідальні Росія та Китай", - зазначив міністр.

Фейк: Людина може заразитися COVID-19 внаслідок вакцинації. Насправді неможливо заразитися від вакцин через одну просту причину – жодна з них не містить живого вірусу, здатного викликати хворобу.

Фейк: мРНК-вакцини – генетична зброя, яка змінює наші гени. мРНК-вакцини проти COVID-19 не потрапляють у ДНК, тому не можуть змінювати гени.

Фейк: авіакомпанії рекомендують вакцинованим людям не подорожувати літаками через підвищений ризик утворення тромбів. Таких рекомендацій авіакомпанії не надавали. Вакциновані люди можуть подорожувати літаками без жодних обмежень. Крім того, медичні експерти вважають, що щеплення проти COVID-19 не може вплинути на ризик тромбозів під час повітряних подорожей.

Фейк: масова вакцинація призведе до мутації коронавірусу. Насправді на мутацію будь-якого вірусу не впливають ні масова вакцинація, ні думка фейсбучних "експертів". Але… якщо прищепити значну частину населення, вірусу не буде де мутувати, тому нові штами з'являтимуться з меншою ймовірністю. Тому і ВООЗ, й інші міжнародні організації та уряди всіх країн світу закликають людей вакцинуватись.

Фейк: вакцинація від коронавірусу призвела до зростання захворюваності на COVID-19. Насправді зростання захворюваності від штаму Дельта збіглося з початком масової вакцинації. Ніхто не каже, що щеплення завжди допомагає уникнути зараження, втім, воно добре захищає від госпіталізації та смерті.

Фейк: у складі вакцин COVID-19 є ртуть. Склад кожної вакцини, яка використовується в Україні, є і на сайті МОЗ, і на сайті про вакцинацію, і в будь-яких джерелах, яких зараз в інтернеті чимало.

"Чи є ртуть чи настоянка глоду в російському Спутніку-V, чесно скажу, не знаю", - прокоментував Ткаченко.