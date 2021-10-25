У міністра економіки Любченка триває обшук - ЗМІ

03 ноября 2021, 15:00

У першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки Олексія Любченка у середу, 3 листопада, відбуваються обшуки, повідомляє Слідство.Інфо з посиланням на джерела.

Також повідомляється, що обшуки відбуваються і у виконувача обов'язків голови Державної податкової служби Євгена Олійнікова та центрального апарату ДПС.

За даними видання, обшуки можуть бути пов'язані зі "скрутками" та ухиленням від сплати податків. Слідчі дії проводять НАБУ та СБУ, які цю інформацію наразі не коментують.

У свою чергу у податковій повідомляють, що обшуки проводять у ДПС у справі про порушення податкового законодавства підприємствами Полтавської області.

Зазначається, що податкова ще у грудні 2020 року та у січні 2021 року провела перевірку управління у Полтавській області з питань відпрацювання ризикових підприємств, у тому числі й тих, які фігурують у цій справі.

"За результатами перевірки було виявлено низку порушень службової дисципліни представниками ГУ ДПС у Полтавській області, у зв'язку з чим до посадових осіб було вжито заходів дисциплінарного впливу", - йдеться у повідомленні.

У ДПС запевнили, що передали матеріали перевірок до Держбюро розслідувань.