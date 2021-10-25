Ефективність понад 90%: ВООЗ схвалила індійську COVID-вакцину Covaxin

03 ноября 2021, 16:30

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила застосування індійської COVID-вакцини Covaxin. Вона дозволена для вакцинації всіх вікових груп віком від 18 років. Про це повідомляється в Twitter ВООЗ.

Згідно з рекомендаціями Стратегічної консультативної групи експертів ВООЗ з імунізації (SAGE), вакцину Covaxin слід застосовувати у двох дозах з інтервалом у чотири тижні.

Вакцину Covaxin розроблено на основі інактивованого вірусу. Вона доставляє в організм фрагменти "вбитого" коронавірусу, щоб викликати імунну реакцію. У такий же спосіб раніше були отримані китайські вакцини CoronaVac та Sinopharm.

Експерти ВООЗ дійшли висновку, що препарат фармацевтичної компанії Bharat Biotech відповідає стандартам захисту коронавірусу, і його переваги набагато перевищують ризики.

За даними третьої фази випробувань, Covaxin ефективний на 93,4% проти тяжкого симптоматичного COVID-19. Крім того, вакцина забезпечує 65,2% захисту від штаму Дельта. При цьому на сьогодні недостатньо даних щодо безпеки вакцини для вагітних жінок. Дослідження ще тривають.