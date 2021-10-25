Вчені розвіяли міф про користь помірних доз алкоголю

03 ноября 2021, 18:00

Вчені з університету Грайфсвальда в Німеччині розвінчали міф, що помірні дози алкоголю знижують ризики передчасної смерті. Відповідне дослідження було опубліковано 2 листопада в журналі PLOS Medicine.

Відзначається, що від алкоголю зазвичай відмовляються особи, які страждають на серйозні захворювання, що впливають на тривалість життя. Тому це дозволяє думати, що особи, які не п'ють, більше ризикують померти.

Дослідники зібрали дані про 4 028 дорослих німців у віці 18-64 років, які в 1996-1997 роках відповіли на низку питань про стан їхнього здоров'я, вживання алкоголю, наркотиків та інші шкідливі звички.

Інформацію про їхній життєвий статус чи смерть отримали в 2017 і 2018 роках.

З опитаних не вживали алкоголь більш як рік 477 осіб. Тоді як 90% з них раніше могли хильнути чарку. 72% мали як мінімум один фактор ризику передчасної смерті, зокрема алкоголізм у минулому, щоденне куріння чи хронічні захворювання.

Серед тих, хто не мав подібних факторів ризику, не спостерігали різниці в ризиках передчасної смерті порівняно з тими, що п'ють помірно.

А в тих, хто утримувався від алкоголю, протягом усього життя ризики були нижчими.

Вчені підкреслили, що ті, хто відмовляється від алкоголю, часто робить це через проблеми зі здоров'ям, які стають причиною ранньої смерті.