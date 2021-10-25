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25 октября 2021
Ефір із Сергієм Гайдаєм перенесено з технічних причин.
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Среда, 3 ноября 2021
20:00
Антивакцинатори вийшли на вулиці у захист своїх Конституційних прав
19:00
Агрохабу в Старобільську бути: актуальний коментар
18:00
Вчені розвіяли міф про користь помірних доз алкоголю
17:30
Правила карантинных покупок на Черную пятницу
17:00
Зеленський звільнив голову розвідки Держприкордонслужби
16:30
Ефективність понад 90%: ВООЗ схвалила індійську COVID-вакцину Covaxin
16:00
Зеленський ініціює допомогу бізнесу в карантин
15:30
Резніков йде з поста в ТКГ
15:00
У міністра економіки Любченка триває обшук - ЗМІ
14:30
Названо основні фейки антивакцинаторів
14:00
Верховна Рада звільнила міністра оборони Тарана
13:30
У додатку Дія стався масштабний збій
13:00
Facebook припиняє використовувати технологію розпізнавання облич
12:30
У Китаї зафіксовано новий сплеск поширення коронавірусу
12:00
У США схвалено вакцинацію дітей від 5 до 11 років від коронавірусу
11:30
Доба в ООС: сім обстрілів, один загиблий
11:00
В Україні понад 23 тисячі нових випадків COVID
10:30
Верховна Рада ухвалила Бюджет-2022 в першому читанні
10:00
Зеленський зустрівся з генсеком НАТО: говорили про Донбас
09:30
ЄСПЛ розгляне справу Януковича
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Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
03 ноября 2021, 19:00
Агрохабу в Старобільську бути: актуальний коментар
Подробиці в сюжеті.
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