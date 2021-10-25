ЄСПЛ розгляне справу Януковича

03 ноября 2021, 09:30

Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) почав розглядати скаргу екс-президента України Віктора Януковича. Його претензії полягають у тому, що українські суди та правоохоронці до нього упереджені. Про це повідомляється на сайті суду.

Так, ЄСПЛ 11 жовтня комунікував скаргу Януковича, яку той подав ще 9 жовтня 2015 року. Інтереси колишнього глави України репрезентує британський адвокат Том Бізлі.

Скарга Януковича стосується події 21-22 лютого 2014 року, коли автомобілі з його кортежу було обстріляно.

Колишній президент стверджує, що це був замах на нього особисто, хоча він сам на той момент не перебував в атакованих автомобілях і не їхав із ними, оскільки вже залишив країну.

Претензії Януковича звернені до української влади, яка не провела достатньо ефективного, на його погляд, розслідування інциденту і відмовляється розслідувати цей інцидент.

Крім того, на думку екс-президента, в Україні проти нього незаконно відкрито декілька кримінальних справ.

Суд на стадії комунікації направив низку питань українському уряду. Зокрема, про те, на якій стадії розслідування проти екс-президента та чи було порушено його права.