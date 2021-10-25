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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Политика
03 ноября 2021, 10:00

Зеленський зустрівся з генсеком НАТО: говорили про Донбас

Президент України Володимир Зеленський на полях кліматичного саміту у Глазго у вівторок, 2 листопада, зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"На полях конференції COP26 обговорили з Єнсом Столтенбергом розвиток ситуації на Донбасі. Для України дуже важливою є підтримка НАТО в контексті викликів, які постали перед нашою країною", - йдеться у повідомленні в Twitter Зеленського.

Також український президент провів зустрічі з президентом Ліберії Джорджем Веа, президентом Аргентини Альберто Фернандесом та президентом Словаччини Зузаною Чапутовою.

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