Зеленський зустрівся з генсеком НАТО: говорили про Донбас

03 ноября 2021, 10:00

Президент України Володимир Зеленський на полях кліматичного саміту у Глазго у вівторок, 2 листопада, зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"На полях конференції COP26 обговорили з Єнсом Столтенбергом розвиток ситуації на Донбасі. Для України дуже важливою є підтримка НАТО в контексті викликів, які постали перед нашою країною", - йдеться у повідомленні в Twitter Зеленського.

Також український президент провів зустрічі з президентом Ліберії Джорджем Веа, президентом Аргентини Альберто Фернандесом та президентом Словаччини Зузаною Чапутовою.