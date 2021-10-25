Верховна Рада ухвалила Бюджет-2022 в першому читанні

03 ноября 2021, 10:30

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 2 листопада, 273 голосами ухвалила в першому читанні Держбюджет на 2022 рік.

Далі Кабмін має підготувати законопроект до другого читання з висновками парламенту.

Ще 20 жовтня Рада прийняла проект 6000-П і почала розгляд більш ніж 3 тисяч правок. При цьому всі правки було відхилено.

Загалом наступного року зростання реального ВВП очікується на рівні 3,8%, інфляція становитиме 6,2%, середній курс гривні до долара - 28,6-28,7 грн/долар.

Номінальний ВВП становитиме 5 368,7 млрд гривень, середньомісячна зарплата 15 258 гривень, рівень безробіття - 8,5%.

Доходи держбюджету-2022 становитимуть 1 277,7 млрд гривень, що на 161,7 млрд гривень більше, ніж у 2021 році. Витрати зростуть на 103,1 млрд гривень - до 1465,7 млрд гривень. Дефіцит держбюджету заплановано на рівні 188 млрд гривень.