В Україні понад 23 тисячі нових випадків COVID

03 ноября 2021, 11:00

В Україні за минулу добу підтвердили 23 393 нових випадки коронавірусу та 720 смертей, що перевищує показники вчорашнього дня. Про це у середу, 3 листопада, повідомляє прес-служба МОЗ.

"За добу 2 листопада в Україні зафіксовано 23 393 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ.

Також минулої доби:

госпіталізовано - 5 935 осіб;

летальних випадків - 720;

одужали - 11 937 осіб.

Протестували за добу: методом ПЛР - 73 461, методом ІФА - 21 106, експрес-тестами - 62 936.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 979 086 осіб;

одужали - 2 466 674 особи;

летальних випадків - 69 447;

проведено ПЛР-тестів - 14 586 038.

Зазначається, що із хворих за минулу добу: дітей - 1 406, медпрацівників - 421.

+569 нових ковідних хворих на Луганщині.