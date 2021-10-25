Доба в ООС: сім обстрілів, один загиблий

03 ноября 2021, 11:30

Протягом минулої доби сепаратисти на Донбасі сім разів порушували режим припинення вогню, одного українського військового було вбито. Про це у середу, 3 листопада, повідомляє прес-центр штабу ООС.

Зазначається, що двічі противник застосовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї по позиціях українських захисників у напрямку Павлополя та Новозванівки. Біля Причепилівки противник здійснив два обстріли з мінометів калібру 120 мм. Неподалік Новолуганського найманці відкривали вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. А в районі населеного пункту Майорськ окупанти двічі здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.

На озброєні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не використовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили його припинити обстріл.

Станом на 7 годину ранку, 3 листопада, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військові контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання щодо відсічі та стримування збройної агресії.