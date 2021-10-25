У США схвалено вакцинацію дітей від 5 до 11 років від коронавірусу

03 ноября 2021, 12:00

Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) США офіційно схвалили застосування вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech для дітей віком від 5 до 11 років. Про це у середу, 3 листопада, повідомляється на сайті федерального агентства міністерства охорони здоров'я Сполучених Штатів, повідомляє DW.

Директор CDC Рошель Валенскі підписала рекомендацію Консультативного комітету CDC з імунізації (AGIP) щодо вакцинації дітей віком від 5 до 11 років від COVID-19 за допомогою дитячої вакцини Pfizer-BioNTech, йдеться у повідомленні.

Передбачається, що вакцинація дітей віком 5-11 років знизить передачу COVID-19 у США на 8 відсотків у період з листопада до березня 2022 року.

Вакцина вводитиметься у двох дозах по 10 мкг, що становить третину від кількості, яку отримують люди, старші за 12 років. Дози будуть розподілені з інтервалом у три тижні. Постачатимуться вони в різних упаковках і вводитимуться за допомогою спеціальних дитячих голок.

За інформацією регулятора, 1,9 млн дітей віком від 5 до 11 років було заражено COVID-19. Як зазначається на сайті CDC, рішення проводити вакцинацію дітей зумовлене тим, що вакцина продемонструвала 90,7 відсотка ефективності профілактики захворюваності серед дітей цієї вікової групи.