У Китаї зафіксовано новий сплеск поширення коронавірусу

03 ноября 2021, 12:30

За минулий вівторок усередині Китаю виявлено 93 нові випадки зараження COVID-19. Із них 35 випадків зафіксовано у місті Хейхе на північному сході країни. Тим часом у понеділок у КНР зареєстровано 54 інфікованих, у неділю минулого тижня - 59, у суботу - 48. Державний комітет у справах охорони здоров'я та планового дітонародження оприлюднив ці дані у середу, 3 листопада, у Пекіні, повідомляє DW.

Початок нової хвилі "внутрішніх" заражень припав на 17 жовтня. З того дня у 17 провінціях та районах Китаю виявлено 500 випадків заражень. 426 з них пов'язані головним джерелом нинішньої хвилі поширення вірусу - північним і північним сходом країни - провінціями Ганьсу, Хэйлунцзян і автономним районом Внутрішня Монголія.

Незважаючи на вжиті китайською владою жорсткі обмежувальні заходи, географія нових випадків інфікування розширюється. У китайських ЗМІ така тенденція розцінюється як "тривожна". При цьому звертається увага на те, що вісім людей заразилися в Пекіні - це найвищий показник внутрішніх випадків зараження у столиці за період із 19 січня цього року.

У зв'язку з цим влада рекомендує жителям Пекіна відмовлятися від поїздок за межі міста, відкладати весілля, спрощувати організацію похорону, скорочувати масові заходи. Щоб стримати міграцію населення, у пекінських аеропортах скасовано понад половину запланованих рейсів.

Загалом у вівторок зареєстровано 109 нових випадків зараження. 16 інфікованих прибули до Китаю з-за кордону.

З початку пандемії на території материкового Китаю виявлено 97 423 випадки заражень коронавірусом. 4 636 людей померли. Кількість одужалих зараз становить 91 787 осіб.