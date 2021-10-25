Facebook припиняє використовувати технологію розпізнавання облич

03 ноября 2021, 13:00

У компанії Facebook Inc. оголосили, що система розпізнавання облич, яка автоматично ідентифікує користувачів на фото та відео, припиняє функціонування. Про це повідомляє Reuters.

Причиною цього стало зростання стурбованості суспільства щодо використання такої технології та безпеки користувачів.

"На тлі цієї постійної невизначеності ми вважаємо, що обмежити використання розпізнавання облич вузьким набором випадків використання доречне", - повідомив віце-президент із штучного інтелекту Facebook Джером Пезенті.

Критики системи стверджують, що технологія розпізнавання облич може поставити під загрозу конфіденційність, а також може бути використана маргінальними групами та загрожує поширенням нав'язливого спостереження.

Видалення функції торкнеться користувачів у всьому світі та завершиться до грудня.