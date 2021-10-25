04 ноября 2021, 09:00 В Україні рекордна кількість випадків COVID В Україні вперше виявили понад 27 тисяч нових випадків коронавірусу за добу. При цьому померли майже 700 людей. Про це у четвер, 4 листопада, повідомляє прес-служба МОЗ. Статистика за добу: нових випадків - 27 377; смертей - 699; госпіталізацій - 5472; одужань - 12 464. Протестували за добу: методом ПЛР - 72918, методом ІФА - 22 294, експрес-тестами - 60 193. З хворих за минулу добу: дітей - 1787, медпрацівників - 426. За весь час пандемії в Україні: захворіли - 3 006 463 особи; одужали - 2 479 138 осіб; летальних випадків - 70 146; проведено ПЛР-тестів - 14 658 956. +759 на Луганщині. Твитнуть Загрузка... Загрузка...