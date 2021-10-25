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"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
04 ноября 2021, 09:00

В Україні рекордна кількість випадків COVID

В Україні вперше виявили понад 27 тисяч нових випадків коронавірусу за добу. При цьому померли майже 700 людей. Про це у четвер, 4 листопада, повідомляє прес-служба МОЗ.

Статистика за добу:

нових випадків - 27 377;

смертей - 699;

госпіталізацій - 5472;

одужань - 12 464.

Протестували за добу:

методом ПЛР - 72918,

методом ІФА - 22 294,

експрес-тестами - 60 193.

З хворих за минулу добу: дітей - 1787, медпрацівників - 426.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 3 006 463 особи;

одужали - 2 479 138 осіб;

летальних випадків - 70 146;

проведено ПЛР-тестів - 14 658 956.

+759 на Луганщині.

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