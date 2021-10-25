В Україні рекордна кількість випадків COVID

В Україні вперше виявили понад 27 тисяч нових випадків коронавірусу за добу. При цьому померли майже 700 людей. Про це у четвер, 4 листопада, повідомляє прес-служба МОЗ.
Статистика за добу:
нових випадків - 27 377;
смертей - 699;
госпіталізацій - 5472;
одужань - 12 464.
Протестували за добу:
методом ПЛР - 72918,
методом ІФА - 22 294,
експрес-тестами - 60 193.
З хворих за минулу добу: дітей - 1787, медпрацівників - 426.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 3 006 463 особи;
одужали - 2 479 138 осіб;
летальних випадків - 70 146;
проведено ПЛР-тестів - 14 658 956.
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