Лероса за непристойний жест мають намір усунути від засідань

04 ноября 2021, 14:00

Регламентний комітет Верховної Ради розгляне ситуацію з поведінкою нардепа Гео Лероса, який у четвер, 4 листопада, показав на засіданні непристойний жест. Як повідомив віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко, депутата можуть усунути на п'ять засідань.

"Дивіться, у нас же в принципі свобода слова, думки, немає відповідальності за політичні заяви, але у нас у Регламенті чітко визначено відповідальність за образи словами, жестами. Не впевнений, що є слово "жести", але це також туди можна віднести. І ми розуміємо, що точно буде звернення до Регламентного комітету", - сказав він.

Корнієнко додав, що можливості покарань депутатів за подібну поведінку обмежені.

"Вони, у нас, на жаль, обмежені, ми не можемо за таке залишати заробітну плату або не пускати, забирати мандат. Але ми можемо усунути з 5 засідань. Я думаю, що в даному випадку точно Гео Багратович на це заслуговує", - зазначив він.