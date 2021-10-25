Зі Слуги народу можуть виключити депутата - голова партії

04 ноября 2021, 15:00

Виключення із фракції та партії Слуга народу загрожує народному депутату Артему Дмитруку. До кінця листопада пройде з'їзд "слуг", на якому обговорюватиметься подальше перебування опального депутата в лавах партії. Про це у кулуарах Ради повідомив голова партії Олександр Корнієнко.

"Та риторика, яку проводить пан Артем, точно не "слуг народу", а тих партій, які названі іменами тих, хто у санкціях", - сказав він.

Зважаючи на все, Корнієнко мав на увазі інтерв'ю Дмитрука, яке вийшло кілька тижнів тому на YouTube-каналі відеоблогера Анатолія Шарія. У ньому нардеп повідомив, що розчарований у партії Слуга народу.

"Якщо фракція поставить питання про виключення, ми в автоматичному режимі виключаємо з партії", - сказав Корнієнко.

Відомо, що з'їзд "слуг" відбудеться протягом листопада.

Артем Дмитрук став нардепом, вигравши вибори в окрузі №133 на Одещині.