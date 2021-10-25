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"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Политика
04 ноября 2021, 15:30

Парламент призначив трьох міністрів

Верховна Рада на засіданні у четвер, 4 листопада, проголосувала за призначення трьох міністрів.

Так, 260 голосами Ірину Верещук призначено на посаду віце-прем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

На посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості 237 голосами призначено Павла Рябікіна.

А Юлію Свириденко затверджено на посаду першого віце-прем'єр-міністра, міністра економіки України. За її кандидатуру проголосували 256 нардепів.

Також сьогодні депутати призначили Олексія Резнікова міністром оборони.

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