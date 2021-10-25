04 ноября 2021, 15:30 Парламент призначив трьох міністрів Верховна Рада на засіданні у четвер, 4 листопада, проголосувала за призначення трьох міністрів. Так, 260 голосами Ірину Верещук призначено на посаду віце-прем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. На посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості 237 голосами призначено Павла Рябікіна. А Юлію Свириденко затверджено на посаду першого віце-прем'єр-міністра, міністра економіки України. За її кандидатуру проголосували 256 нардепів. Також сьогодні депутати призначили Олексія Резнікова міністром оборони. Твитнуть Загрузка... Загрузка...