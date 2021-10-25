Парламент призначив трьох міністрів

Верховна Рада на засіданні у четвер, 4 листопада, проголосувала за призначення трьох міністрів.
Так, 260 голосами Ірину Верещук призначено на посаду віце-прем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
На посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості 237 голосами призначено Павла Рябікіна.
А Юлію Свириденко затверджено на посаду першого віце-прем'єр-міністра, міністра економіки України. За її кандидатуру проголосували 256 нардепів.
Також сьогодні депутати призначили Олексія Резнікова міністром оборони.